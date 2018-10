Portugal e o Circuito Internacional de Montalegre deixaram de figurar no calendário mundial de ralicross, cuja edição de 2019 foi divulgada esta quinta-feira pelo promotor do campeonato, a IMG.

O calendário de 2019 contempla 11 rondas, registando-se a entrada de duas novas provas, uma na Bélgica, no circuito de Spa-Francorshamps, e outra em Abu Dahbi, no circuito de Yas Marina, que abre o campeonato.

A Espanha passa a ocupar a data que era preenchida pela prova portuguesa, no último fim de semana de abril, em Barcelona.

"Estamos encantados com o calendário provisório de 2019. Tivemos um trabalho tremendo nos bastidores para montar o que acreditamos seja a combinação perfeita da tradição do ralicross e novos circuitos verdadeiramente desafiantes para os pilotos, que vão encantar os adeptos", disse o diretor-geral da IMG, Paul Bellamy.

O campeonato terminará em 01 de dezembro, na Cidade do Cabo, na África do Sul, depois de passagens também por Grã-Bretanha, Noruega, Suécia, Canadá, França, Letónia e Estados Unidos.

Mark your calendars... Your 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ dates are here!

Full Story: https://t.co/7gFyQMq7Xq#WorldRX pic.twitter.com/WNbGKtmERI

— FIA World Rallycross (@FIAWorldRX) 25 de outubro de 2018