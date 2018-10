A passagem do Mundial de Motocross por Águeda em 2019 já tem datas confirmadas. O MXGP de Portugal da próxima temporada vai realizar-se no fim de semana de 18 e 19 de maio. Uma alteração em relação ao calendário provisório, onde Portugal surgia como a penúltima ronda da temporada.

A prova em Águeda será a oitava do campeonato e vão estar em competição as classes MXGP, MX2, as concorrentes do mundial feminino e os pilotos do Europeu 250cc.

O calendário apresentado agora pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), conta novamente com 20 rondas, onde as grandes novidades são a inclusão da China e de Hong Kong. O arranque da nova temporada vai acontecer em março, em local ainda por definir e a última ronda terá lugar em setembro em Itália.

Para além do calendário do Mundial, a FIM confirmou igualmente o local da edição de 2019 do Motocross das Nações. Pela primeira vez desde 2004 o prestigiado evento vai regressar à Holanda com tudo a decorrer em Assen.

Calendário MXGP 2019