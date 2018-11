Oito pilotos portugueses viram esta quarta-feira confirmada a sua inscrição na edição de 2019 do rali Dakar em todo-o-terreno, segundo revelou a organização da prova na sua página oficial.

De acordo com a organização, vão participar na próxima edição Paulo Gonçalves (Honda), Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), Mário Patrão (KTM), David Megre (KTM), Fausto Mota (Yamaha), que repetem a presença na prova, enquanto António Maio (Yamaha), novo campeão nacional, Sebastian Bühler (Yamaha) e Miguel Caetano, que irá participar sem equipa de assistência, vão fazer a estreia na maior prova de todo-o-terreno do mundo que celebra no próximo ano a sua 41ª edição.

A prova deste ano disputa-se integralmente no Peru, com um percurso com cerca de cinco mil quilómetros, divididos por dez etapas, sendo mais de dois terços disputados em areia e dunas.

