Os pilotos da Fórmula 1 optaram por escolher um grande número de pneus hipermacios para o GP do México, com Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari) a escolherem oito conjuntos de hipermacios, três de ultramacios e dois de supermacios.

Para o GP do México, 19.ª ronda da temporada, a Pirelli, fornecedora de pneus da Fórmula 1, selecionou os compostos hipermacios, ultramacios e supermacios.

Os pilotos deram preferência esmagadora ao composto hipermacio e Kimi Raikkonen (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes) não fugiram à regra ao escolherem oito conjuntos de pneus hipermacios e com Bottas a optar apenas por um conjunto macio e quatro supermacios. Já Raikkonnen fez a mesma escolha que o seu companheiro de equipa e decidiu juntar aos oito hipermacios, três ultramacios e dois conjuntos de supermacios.

Nota ainda para os pilotos da Renault e da Sauber que realizaram a escolha mais agressiva ao optarem por dez conjuntos de pneus hipermacios dos 13 a escolherem.

What are you bringing to the #F1esta? We've got quite an assortment of #Fit4F1 tyres on the way! #MexicanGP https://t.co/jh0kdtOABu pic.twitter.com/1hbMsNIYJi

