A colombiana,Tatiana Calderón, foi a escolha da Sauber para estar aos comandos do monolugar da equipa num dia de filmagens que vai ter lugar no próximo dia 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodriguez.

A piloto que compete na GP3 Series e tem trabalhado com a Sauber nas últimas duas temporadas, vai testar pela primeira vez um Fórmula 1.

"Estou muito agradecida e animada pela oportunidade que a Alfa Romeo Sauber está a proporcionar de pilotar pela primeira vez na minha carreira um carro de Fórmula 1”, disse a colombiana.

"Desde que comecei a minha carreira de piloto, o meu sonho e objetivo tem sido competir ao mais alto nível. Será uma experiência incrível descobrir o Autódromo Hermanos Rodriguez a partir do cockpit do C37 na Cidade do México”, acrescentou Tatiana Calderón.

⭐️ We're delighted to announce that @TataCalde will be driving the Sauber C37 at @autodromohr on the 30th October ⭐️

"Since I started racing, my dream and goal has been to drive at the highest level one day. It will be an incredible experience"#Alfaromeosauberf1team #MexicanGP pic.twitter.com/7Si50O5pXd

— Sauber F1 Team (@SauberF1Team) 26 de outubro de 2018