O Mundial de Ralis está de regresso já esta quinta-feira com a 12.ª prova do calendário. O Rali da Catalunha é a penúltima prova da temporada e uma ronda que pode clarificar as contas do títulos.

Depois da vitória no Rali da Grã-Bretanha, Sébastien Ogier (Ford) chega a esta ronda do campeonato no segundo lugar da classificação a apenas sete pontos do líder, Thierry Neuville (Hyundai).

Já Ott Tänak (Toyota) é terceiro nas contas do campeonato a 21 pontos de Neuville e não quer perder a oportunidade de voltar a subir ao lugar mais alto do pódio nesta penúltima ronda da temporada.

Para além da luta pelo titulo outro dos destaques deste Rali da Catalunha é o regresso da equipa da Volkswagen Motorsport à competição, após dois anos de ausência, para estrear dois novos Polo R.

A equipa da Volkswagen vai contar com o campeão de 2003, Petter Solberg, para esta ronda da temporada. Ken Block também está de regresso, depois de quatro anos de ausência do WRC, aos comandos de um Ford Fiesta WRC, enquanto Sebastien Loeb regressa para o seu terceiro rali da temporada com a Citroën.

O Rali da Catalunha começa logo nesta quinta-feira com a realização de uma super especial de 3,20km que terá lugar ao final da tarde nas ruas de Barcelona. Esta é única ronda da temporada que conta com pisos mistos e onde os pilotos vão ter de contar com 18 especiais, um dia em piso de terra e dois em asfalto, com uma distância total de 331,58 km.