O Vietname vai acolher em 2020 o seu primeiro Grande Prémio de Fórmula 1, na capital Hanói, segundo revelaram as autoridades daquele pais à agência France Press (AFP).

“A cidade de Hanói conseguiu ser escolhida para acolher uma prova do campeonato do mundo de Fórmula 1, da Federação Internacional do Automóvel (FIA) a partir de abril de 2020”, divulgaram as autoridades de Hanói, num comunicado oficial.

A informação de o calendário de 2020 da Fórmula contemplar a prova npo Vietname, ainda não foi confirmada pelos organizadores do mundial de Fórmula 1.

As autoridades vietnamitas falam deste projeto, num circuito urbano, há dois meses, sendo que, em agosto, o alto responsável governamental Mai Tirn Dung falou dos “enormes” custos de tal evento, a ser “suportado pelo setor privado”.

Recorde-se que no último mês de outubro, o diretor de corridas da Fórmula 1, Charlie Whiting, revelou que visitou Hanói e estava confiante de que o circuito estaria pronto a tempo da temporada de 2020.

A Malásia e Singapura são os outros países do sudoeste asiático que já organizaram ou organizam grandes prémios do campeonato do mundo de Fórmula 1