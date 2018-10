O tricampeão nacional de TT, António Maio, confirmou esta quarta-feira que vai participar no Dakar 2019. Esta será a estreia do piloto da Yamaha na mítica prova de todo-o-terreno, um projeto para o qual se tem vindo a preparar desde o ano passado, quando se estreou com sucesso no Merzouga Rally, uma prova que serve de ‘wild card’ para o Dakar.

Desde então António Maio tem participado de forma muito positiva em provas de navegação do Campeonato Nacional de Rally Raid, onde tem evoluído bastante na navegação. O piloto vai participar no Dakar aos comandos de uma Yamaha WR 450 Rally.

“Estou muito feliz por finalmente poder dar este passo rumo a um sonho que tinha já há alguns anos. Chegou finalmente a hora de participar na prova rainha do todo-o-terreno mundial e quero em primeiro lugar agradecer a todos os que de alguma forma contribuíram para tornar este sonho uma realidade. Irei dar o meu melhor sabendo que levo comigo para o Peru a força de todos os que torcem por mim”, afirmou António Maio em comunicado.

A 41ª edição do Rali Dakar vai decorrer de 6 a 17 de janeiro de 2019 e contará com um total de 10 etapas (duas das quais maratona) todas disputadas integralmente no Peru. A cidade de Lima, será palco da partida e da chegada desta edição que terá um total de cinco 5 mil quilómetros, três mil dos quais cronometrados, de um percurso 70% de dunas. Esta é a primeira vez desde 2009 que o Dakar não vai contar com a Argentina no seu itinerário.