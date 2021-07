Luís Filipe Vieira suspendeu funções como presidente do Benfica. O anúncio foi feito pelo seu advogado, Magalhães e Silva, junto ao Tribunal de Instrução Criminal, onde decorre o inquérito aos quatro detidos no âmbito da Operação Cartão Vermelho.

A direção do clube da Luz vai agora reunir-se de emergência e deliberar os próximos passos, devendo anunciar uma decisão nas próximas horas.

O Benfica está primeiro, perante os eventos dos últimos dias, no âmbito da Operação Cartão Vermelho, em que sou diretamente visado, e enquanto o inquérito em curso puder constituir um fator de perturbação, suspendo, com efeitos imediatos, o exercício das minhas funções como presidente do Sport Lisboa e Benfica, bem como de todas as participadas do clube”, comunicou o advogado de Luís Filipe Vieira, à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal.