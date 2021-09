O FC Porto e Atlético Madrid empataram 0-0, esta quarta-feira, na jornada inaugural da Liga dos Campeões.

Taremi chegou mesmo a colocar a bola no interior das redes dos colchoneros, perto do final do encontro, aos 84 minutos, mas o VAR anulou o golo por ter tocado com a mão na bola.

Mbemba foi expulso nos últimos minutos da partida, por impedir Griezmann de isolar-se.