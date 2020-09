O jogo da I Liga entre o Sporting e o Gil Vicente foi adiado, confirmou esta quinta-feira fonte da Autoridade Regional de Saúde do Norte.

A autoridade esclarece que, no passado dia 8 de setembro, teve conhecimento de um caso positivo de covid-19 em um atleta do Gil Vicente Futebol Clube, "tendo dado início aos procedimentos inerentes à intervenção de Saúde Pública, preconizados nas Orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde", nomeadamente, a investigação epidemiológica, com a identificação dos contactos, a avaliação do risco da exposição e a determinação das medidas de saúde públicas necessárias e adequadas, em função da referida avaliação.

Até ao momento, foram identificados 19 contágios, dos quais 11 atletas e 8 elementos do staff técnico. A autoridade indica que, na sequência da avaliação de risco face aos resultados obtidos, "foi decidido pelas Autoridades de Saúde dos níveis nacional, regional e local, não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo do dia 19/09/2020".

Num e-mail enviado à TVI, a Autoridade garante que vai continuar a acompanhar a evolução desta situação e a desenvolver as medidas de saúde pública necessárias, "em articulação com as entidades gestoras".

Esta quarta-feira, fonte sportinguista indicou que o treinador Rúben Amorim e um jogador estão infetados com covid-19, adiantando que estão assintomáticos e à parte de todo o grupo de trabalho.

Também Rui Almeida, treinador do Gil Vicente, adiantou estar infetado com o novo coronavírus. O técnico está completamente assintomático e é um dos 15 elementos do grupo de trabalho que testou positivo.