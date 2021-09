"Sou candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica nas eleições marcadas para 9 de outubro". Foi desta forma que Rui Costa avançou esta terça-feira que será um dos candidatos a presidente dos encarnados.

"São muitas as razões que me levam a dar este passo. Não será surpresa para ninguém se eu disser que respiro Benfica desde que nasci. Faz amanhã 30 anos desde o meu primeiro jogo oficial com a camisola do Benfica", continuou o antigo jogador das águias.

Rui Costa lembrou que foi no Benfica que viveu alguns dos melhores momentos da sua vida até então e reforçando que o clube atravessa uma fase em que necessita de ter a união de todos os adeptos.

"Jamais poderia deixar de responder a esta chamada. É tema de união, de afirmação de um sentido de futuro. Apresento-me com o propósito de unir todos os que amam o clube tal como eu", afirmou, comprometendo-se de seguida a "dedicar toda a energia e sabedoria" a um novo ciclo que acredita ser de vitórias para o clube das águias.

"Vencer é a minha maior exigência", rematou.