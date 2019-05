O médio do Sporting Wendel foi detido pela GNR de Alcochete, esta quarta-feira, depois de ser apanhado a conduzir sem carta.

A detenção aconteceu durante uma fiscalização de rotina, na vila de Alcochete.

Wendel conduzia um SUV da Alfa Romeo, onde seguiam também a mulher do jogador e outros familiares.

Segundo apurou a TVI24, o brasileiro admitiu de imediato que não tinha carta de condução e não ofereceu qualquer resistência.

O jogador do Sporting foi constituído arguido e ficou com termo de identidade e residência, tendo de se apresentar no tribunal do Montijo, na quinta-feira, às 10 horas, para ser presente a juiz.

Recorde-se que o Sporting defronta o FC Porto dentro de três dias, na final da Taça de Portugal.