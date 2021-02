Tiger Woods ficou ferido na sequência de um aparatoso acidente de viação em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, esta terça-feira.

De acordo com as autoridades, o golfista norte-americano teve de ser desencarcerado e transportado para o hospital local, onde foi submetido a uma cirurgia após sofrer "múltiplas lesões nas pernas".

No dia 23 de fevereiro, às 7:12, as autoridades responderam a um capotamento e colisão de um carro (...) o veículo sofreu grandes danos", avançou o departamento do xerife de Los Angeles, em comunicado.