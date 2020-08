O técnico do Benfica, Jorge Jesus, quer contratar Mariano Diaz.

O Mais Transferências sabe que o avançado do Real Madrid é alvo antigo do Benfica e volta agora ao radar da Luz.

Apesar da intenção do técnico, o salário anual de Mariano Diaz, que ascende aos 4,5 milhões de euros “limpos”, é incomportável para o Benfica e a solução pode mesmo ser o empréstimo.

O melhor ano do avançado foi ao serviço do Lyon, onde 45 jogos, 21 golos seis assistências em 2017/18, valeram a recompra do Real Madrid.

Exclusivo: Manuel Fernandes está sem clube

Manuel Fernandes está sem clube: o médio de 34 anos terminou contrato com 19 jogos e 3 golos em 19/20 no Krasnodar.

O técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, avalia a hipótese de receber o médio formado no Benfica

Manuel Fernandes convenceu Fernando Santos: o internacional A em 15 ocasiões marcou presença na fase final do Mundial 2018.

FC Porto e Sporting em novo duelo por Gustavo Assunção

Gustavo Assunção é o quinto jogador cobiçado por Sporting e FC Porto neste mercado.

A SAD famalicense está disposta a vender apenas parte do passe do jovem médio, mas não baixa dos dez milhões de euros.

Ainda assim, os leões estão à frente dos dragões nas contratações. Sporting fechou Pote e Nuno Santos, FC Porto pode fechar Taremi e Toni Martínez.