Rui Pedro Braz acredita que o Sporting está cada vez melhor, à medida que as ideias de Silas se enraízam cada vez mais nos jogadores. O comentador lembrou que esta é a quarta vitória em cinco jogos desde que o treinador chegou a Alvalade, que, acredita, deve estar arrependido de ter rodado tanto a equipa contra o Alverca, para a Taça de Portugal.

Quanto à celebração verde e branca, Rui Pedro Braz acredita que Gonzalo Plata se "esticou" com o direto nas redes sociais a mostrar as imagens da festa do Sporting, depois da vitória frente ao Vitória de Guimarães. O comentador defende, em situações normais, medidas severas para quem mostra o que se passa no balneário, mas, atendendo ao momento que o Sporting atravessa, os leões não devem fazer disto um caso.

Rui Pedro Braz revelou ainda que o momento se tratou da "praxe" de Jesé Rodríguez, que só aconteceu agora porque o avançado chegou a Alvalade já durante a temporada e depois esteve lesionado.

No que a Wendel diz respeito, Rui Pedro Braz revelou que está a trabalhar desde sábado com a equipa de Sub-23, depois de ter sido castigado pelo Sporting. O comentador lembrou outras situações em que o brasileiro se viu envolvido, defendendo que já são episódios a mais e que Wendel tem de perceber em que clube está.

Fora das quatro linhas, as claques do Sporting votlaram a pedir a demissão de Frederico Varandas no final do jogo, mas os restantes adeptos assobiaram as claques, reprovando o comportamento. Rui Pedro Braz lembrou que não foi a primeira que isto aconteceu e sublinhou que a rotura do Sporting com as claques não aconteceu por causa dos insultos à direção, mas por causa da escalada de violência.

O FC Porto venceu o Famalicão naquele que Rui Pedro Braz considera ter sido o melhor dos azuis e brancos esta temporada, embora admita que a vitória frente ao Benfica, por 2-0, poderá ser considerada como o jogo mais bem conseguido por causa do adversário.

Fábio Silva apontou o último golo dos azuis e brancos e Rui Pedro Braz acredita que o jovem jogador está destinado a grandes coisas no futebol e sublinhou o trabalho específico que tem feito no FC Porto, apontando as diferenças a nível físico.

O comentador elencou os recordes que já bateu esta época no FC Porto e acredita que pode chegar brevemente à Seleção Nacional A, "queimando" etapas. Urge, por isso, que os azuis e brancos renovem rapidamente com o jogador, para lhe aumentarem a cláusula de rescisão, atualmente cifrada nos 30 milhões de euros.

Finalmente, Rui Pedro Braz considera que a exibição do Benfica frente ao Tondela foi bastante apagada e que os encarnados ressentiram-se das ausências de Rafa e Raul de Tomas por lesão.

O comentador acredita ainda que Taraabt não é o jogador que muitos acreditam ser e querem que seja e que o Benfica não pode ficar dependente de um jogador como o marroquino.

Rui Pedro Braz lembrou ainda que as dificuldades que o Benfica enfrentou já eram de esperar, uma vez que jogou contra uma equipa que estava, à entrada para a jornada, na quinta posição do campeonato.