Rui Vitória ainda é treinador do Benfica, mas o cenário de uma saída pode consumar-se nas próximas horas. O Maifutebol avança que Bruno Lage, treinador da equipa B, está na calha para assumir o comando da equipa.

Segundo o Maisfutebol, a cúpula do Benfica esteve reunida ao final da tarde desta quarta-feira para analisar o mau momento da equipa. A reunião realizou-se na Luz, após o regresso da equipa de Munique, onde o Benfica foi goleado por 5-1, resultado que ditou o afastamento da Liga dos Campeões.

O presidente Luís Filipe Vieira reuniu-se com Domingos Soares Oliveira e Rui Costa, administradores da SAD, e ainda com Tiago Pinto, diretor para o futebol. Rui Vitória não esteve presente nesta reunião.

Tudo indica que Luís Filipe Vieira vai conversar com Rui Vitória nesta quinta-feira de manhã, no Seixal, e o cenário mais provável é de afastamento do técnico.

Bruno Lage deve ser recrutado à equipa B para assumir o comando técnico da equipa principal, com Luisão e Júlio César como adjuntos.

Para além da eliminação na fase de grupos (pelo segundo ano consecutivo), o Benfica ocupa atualmente o quarto lugar da Liga, a quatro pontos do líder FC Porto, detentor do título.