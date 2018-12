A TVI24 vai transmitir, esta quinta-feira, mais um grande jogo de andebol. Esta tarde, o Benfica recebe o Belenenses, a partir das 19:30.

Os encarnados perderam na última jornada, contra o FC Porto e estão em terceiro lugar com 32 pontos. O Belenenses também vem de uma derrota frente a um grande. A formação do Restelo perdeu com o Sporting e está na oitava posição da tabela com 28 pontos.

Um jogo a não perder, entre Benfica e Belenenses, esta quinta-feira, a partir das 19:30, na TVI24.