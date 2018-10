Site EA Sports este sábado

A EA Sports voltou atrás e repôs a imagem de Cristiano Ronaldo, no seu site. Na sexta-feira, o jogadorque é capa do FIFA19, lançado a semana passada a nível mundial, deixou de aparecer ao lado das fotos dos restantes jogadores que dão a cara por diferentes desportos, na homepage da marca.

Site da EA Sports na sexta-feira

Esta foi, de resto, a primeira marca a reagir, na semana passada, à acusação que está a ser imputada ao internacional português, de uma alegada violação de uma norte-americana, Kathryn Mayorga, em 2009, que a polícia dos EUA está a investigar.

Vimos o relatório preocupante que detalha as acusações contra Cristiano Ronaldo. Estamos a acompanhar de perto a situação, pois esperamos que os atletas e embaixadores da marca se comportem de maneira consistente com os valores da EA”, declarou a empresa à agência noticiosa AP.

Esta não é a primeira vez que a EA Sports toma este tipo de atitude. Em 2016, o jogador da NHL Patrick Kane também foi investigado por uma alegada violação e deixou de fazer parte da capa do jogo desse ano. Com Ronaldo, a empresa recuou poucos dias depois de ter tomado a decisão de o retirar da capa do jogo.

A polícia de Las Vegas anunciou na segunda-feira passada que reabriu uma investigação às acusações feitas por Kathryn Mayorga, de 34 anos, que alega, numa denúncia civil, que Ronaldo a sodomizou sem consentimento em junho de 2009.

O jogador negou "terminantemente" estas acusações, dizendo que a violação é "um crime abominável", mas os seus principais patrocinadores começaram a fazer-se ouvir: a Nike disse estar "profundamente preocupada" e outras marcas também. Há uma marca de lingerie a que Ronaldo dá a cara, a Yamamay que veio este sábado, em sentido contrário, defender o jogador.

Esta sexta-feira de manhã, a marca tirou a imagem do jogador do separador do jogo e Ronaldo deixou de aparecer ao lado das fotos dos restantes jogadores que dão a cara pelos jogos dos diferentes desportos. Para além disto, também o separador com o perfil individual de Ronaldo referente à edição do jogo 2018 foi apagado, apesar de a página com o perfil do internacional português continuar a existir.