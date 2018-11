Bruno de Carvalho e o líder da Juventude Leonina, Mustafá, foram detidos este domingo.

Em causa estão suspeitas de envolvimento na invasão à Academia de Alcochete, que ocorreu a 15 de maio.

A PGR confirmou à TVI que "foram efetuadas duas detenções no âmbito do inquérito relacionado com as agressões na Academia do SCP em Alcochete".

Os detidos serão oportunamente presentes ao Juiz de Instrução Criminal para aplicação das medidas de coação", acrescenta a PGR em comunicado.

A TVI apurou que os detidos deverão ser transportados para o posto da GNR de Alcochete para passar ali a noite e para amanhã serem presentes a juiz de instrução criminal.

Estarão a decorrer buscas na sede da Juve Leo e na casa de Bruno de Carvalho.

Recorde-se que no dia 15 de maio, o plantel principal do Sporting foi atacado na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 40 adeptos encapuzados.

No dia dos acontecimentos, a GNR deteve 23 pessoas, tendo posteriormente efetuado mais detenções, estando atualmente em prisão preventiva 38 pessoas, entre as quais o antigo líder da claque Juventude Leonina Fernando Mendes.

Os 38 arguidos que aguardam julgamento em prisão preventiva são todos suspeitos da prática de diversos crimes, designadamente de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.

Bruno de Carvalho, que à data dos acontecimentos liderava o clube, foi, entretanto, destituído em Assembleia-Geral e impedido de concorrer à presidência do clube, atualmente ocupada por Frederico Varandas.