Com Rui Pedro Braz e Nuno Dias no painel de comentadores, o Mais Bastidores desta segunda-feira trouxe novidades inesperadas em relação ao mercado de transferências deste verão.

Rafa Silva poderá sair do Benfica já este verão, avança Rui Pedro Braz, garantindo que o Benfica está receptivo a propostas pelo jogador que tem vindo a assumir-se como titular absoluto das águias.

Rafa surge na porta de saída, mas os comentadores acreditam que nada tem a ver com a notícia recente que coloca o jogador como um dos eventuais responsáveis pela saída de Bruno Lage.

“Tem a ver, sim, com a ambição do próprio jogador e com aquilo que o empresário António Araújo já tinha dito em janeiro: que o jogador estava pronto para dar o salto, para outro tipo de andamento, nomeadamente Espanha e Inglaterra”, afirma Rui Pedro Braz, sublinhando que Rafa, que foi comprado por cerca de 17 milhões de euros, poderá sair por 24 milhões.

Rafa poderá sair, mas os encarnados podem vir a ver dois jogadores importantes do Flamengo virem do Maracanã para o Estádio da Luz: na mira do SLB estão Gerson e Bruno Henrique, que podem acompanhar Jesus caso o treinador decida voltar a treinar o SLB.

Gerson e Bruno Henrique, garantem Rui Pedro Braz e Nuno Dias, foram dois jogadores “fulcrais na manobra do Flamengo na última temporada” e podem vir através de uma proposta conjunta.



“Estes dois craques tem qualidade e capacidade para encaixar bem, especialmente em equipas lideradas por Jorge Jesus”, afirma Nuno Dias.

Com o final da I Liga a chegar e a realidade de um FC Porto líder do campeonato, Rui Pedro Braz afirma que Iker Casillas não vai poder envergar a medalha de campeão por motivos de saúde e de inscrição na liga, embora tenha existido uma petição que o internacional terminasse a carreira no campo como campeão nacional.

Ainda assim, o comentador sublinha que uma homenagem está a ser preparada entre o Real Madrid e o FC Porto no Estádio do Dragão, “um jogo de despedida entre os dois clubes”.

Já no que toca às transferências dos dragões, o programa Mais Bastidores avança que Alex Telles, Corona e Marega são jogadores que estão próximos de sair, “eventualmente também Danilo. Término de contrato e um encaixe financeiro maior deverão ser as principais razões.

Para colmatar a ausência destes jogadores, os comentadores afirmam que Sérgio Conceição está a fazer pressão para que Otávio permaneça no clube, num momento em que uma discussão sobre a sua renovação falhou.

Por outro lado, o extremo do Grémio, Pepê está a ganhar força para os dragões que veêm nele um jogador veloz e forte tecnicamente que irá ajudar o clube a garantir os desequilíbrios ofensivos na falta de Corona e Marega.