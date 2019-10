Rui Pedro Braz reagiu à notícia de que o Conselho de Disciplina arquivou a queixa do Sporting contra o Alverca por causa da utilização de Luan na partida da Taça de Portugal.

O comentador considera que os regulamentos são claros e que os castigos devem ser cumpridos na competição em que são aplicados, mas lamentou a zona cinzenta sobre a "suspensão preventiva" que permitiu a queixa do Sporting.

Rui Pedro Braz acredita que Frederico Varandas fez bem em avançar com a queixa, porque o departamento jurídico achou que teria fundamento para vencer a queixa e é dever da direção do Sporting defender os interesses do clube, mas criticou os advogados por acharem que venceriam o caso.

O comentador não acredita que o Sporting venha a apresentar recurso, uma vez que, considera, seria "esticar a corda" e o Sporting perderia pela terceira vez contra o Alverca, além do ridículo que seria tentar eliminar uma equipa do Campeonato de Portugal na secretaria.

Rui Pedro Braz considera que Rafa vai fazer muita falta ao Benfica enquanto estiver lesionado, uma vez que é o maior desequilibrador dos encarnados.

O comentador sublinha que Pizzi marca muitos golos e há avançados de grande qualidade no Benfica, mas nenhum que seja capaz de criar tantos desequilíbrios como o camisola 27.