Andrea Dovizioso vai para o GP do Japão de MotoGP sabendo que tem de fazer mais três pontos do que Marc Márquez para evitar que o adversário da Honda seja campeão do mundo já em Motegi.

A vitória é um dos cenários que «anula» este primeiro «match point de Márquez e é ao triunfo que o piloto da Ducati aponta para adiar a festa do título do espanhol.

“Vamos tentar ganhar a corrida e fazer que o Marc tenha de esperar para [fazer] as celebrações”, afirmou Dovizioso na conferência de imprensa de lançamento do GP do Japão: “Penso que, infelizmente, tenho corrido sem pensar no campeonato desde há muito porque o intervalo [pontual] é tão grande.”

E é como mais uma etapa isolada que poderá ter mais consequências no plano geral, que o italiano diz estar em Motegi: “Aqui, é apenas mais outra corrida e nós queremos vencer, voltar a ganhar e [esta] pode ser uma boa pista para nós.”

