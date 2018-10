Andrea Dovizioso (Ducati) fez o melhor tempo do primeiro dia de Treinos Livres para o GP do Japão de MotoGP deixando Marc Márquez (Honda) a 0.140s de distância.

Os melhores tempos foram conseguidos na primeira sessão desta sexta-feira (madrugada em Portugal), com a chuva a condicionar os segundos treinos na pista de Motegi deixando os TL2 mais lentos.

Dovizioso rodou com em 1m45.348s nos TL1 deixando Cal Crutchlow (LCR Honda) a 0.105s e Johann Zarco (Tec3 Yamaha) a 0.125s – só depois surgindo Márquez.

Os TL1 ficaram ainda marcados pela saída para a pista de Jorge Lorenzo, mas com o espanhol da Ducati a regressar depois à box no que pareceu ser o abandono do GP do Japão – uma decisão que ainda poderá ser revertida.

Lorenzo withdraws from Motul Grand Prix of Japan Spaniard likely to sit out the rest of the weekend due to a wrist fracture sustained in Thailand#MotoGP | #JapaneseGP 📰https://t.co/kWpwdhbhZ4 pic.twitter.com/bWF8llGMno — MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) 19 de outubro de 2018

“Parece que será o final do fim de semana. (...) Fizemos os testes outra vez e vimos que fratura [no pulso] não sarou. Motegi não é a melhor pista para pilotar quando se está lesionado. Vamos ver o que ele decide, mas com as cores que tem não seria sensato correr”, afirmou o diretor desportivo da Ducati, Paolo Ciabati ao «MotoGP.com».

Nos TL2, Dani Pedrosa foi o mais rápido com 1m48.136s deixando Scott Redding (Aprilia) a 0.499s numa sessão com a pista húmida devido aos chuviscos que caíram antes (durante os TL1 do Moto2) e em que Dovizioso e Márquez nem sequer saíram para rodar.

Tempos combinados desta sexta-feira:

