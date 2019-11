A Aston Martin Red Bull Racing voltou a fazer história na fórmula 1. Depois do recorde da troca de pneus em menos de dois segundos no Grande Prémio do Brasil, a equipa conseguiu outra proeza, um "pit stop" a mais de 10 mil metros de altitude com gravidade zero.

A equipa do piloto Verstappen quis desafiar as leis da física e trocar os quatros pneus de um carro de fórmula 1, numa experiência espacial, em menos de 20 segundos.

Em pista, este é um momento de grande tensão, em que todos os segundos contam. Já no ar e sem gravidade, o maior desafio foi lidar com a ausência de peso.

Antes de embarcarem, os 16 responsáveis pelo "pit stop" e as equipas de filmagem receberam formação. O vídeo só foi filmado depois de uma semana de voos experimentais.