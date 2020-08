Está finalmente a chegar o a final da Liga dos Campeões. Paris Saint-Germain e Bayern Munich disputam este domingo o título mais desejado da Europa no Estádio da Luz.

Para o antigo internacional português Costinha, este é um jogo onde “não há favoritos”.

Numa final não há favoritos. Vai ser um grande jogo, com duas grandes equipas com um grande futebol ofensivo”, disse o comentador da TVI. “São duas equipas com uma forma de jogar parecida, mas que evoluem em campo de forma diferente.”

Também Cândido Costa descarta qualquer favoritismo por parte das equipas, uma vez que ambas se apresentam na final com “pouquíssimos pontos fracos e muitos pontos fortes”.

A equipa do Paris Saint-Germain foi a primeira a chegar ao Estádio da Luz, com todos os olhos postos em Neymar, a estrela brasileira que lidera a equipa parisiense.

Irreverente, Neymar saiu do autocarro de coluna na mão, óculos de sol na cabeça e com a música a soar bem alto.

Há jogadores que sentem tudo de uma forma que os contrai, que os inibe, que, no fundo, lhes tira a capacidade. Pelas imagens que acabámos de ver de Neymar, o que está em jogo ainda lhe acrescenta mais”, afirmou Cândido Costa.

Costinha, vencedor da Liga dos Campeões em 2004 ao serviço do Futebol Clube do Porto, comparou a atitude do craque brasileiro ao do seu antigo colega de equipa Carlos Alberto.

Se nós pegarmos em alguns exemplos do passado e formos ver aquecimentos do Maradona e do Ronaldinho Gaúcho, nunca faziam aquecimentos iguais aos da equipa”, lembrou Costinha.

É essa irresponsabilidade boa que o torna tão perigoso”, sublinha Cândido Costa.

No entanto, Cândido Costa destaque o poderio ofensivo do clube alemão, que não deve ser subestimado.

Quando vejo o Bayern a jogar, parece que quer entrar pela baliza a dentro”, explicou. “A sucessão de vagas de jogadores que vêm de trás para a frente fazem com que se tornem uma equipa sanguinária.”

O antigo jogador do Futebol Clube do Porto sublinhou ainda a energia de “dar seguimento ao seu raciocínio futebolístico”, algo que o permite fazer as coisas bem “nos momentos certos”.

Se Neymar é a estrela maior do Paris Saint-Germain, do outro lado vai encontrar um Robert Lewandowski que já apontou 15 golos na competição.

Estes dois jogadores têm uma possibilidade de serem considerados os melhores jogadores do mundo no final desta competição”, explicou

Os onzes das duas equipas já são conhecidos e PSG apresentou uma novidade de peso e vai apresentar-se com toda a sua força: Keylor Navas regressa à baliza parisiense.

“Keylor Navas não ganhou uma Champions, ganhou três!”, relembrou o comentador da TVI.

A vida muda quando ganhas uma Champions. Nunca mais és um perfeito desconhecido. Quando ganhas uma Champions League tu entras em qualquer porta do futebol”, disse Cândido Costa. “É um atestado de competência.”

Do lado da equipa bávara sai Perisic e entra Kingsley Comam, algo que, para Costinha, vai favorecer a qualidade de jogo do Bayern Munique.