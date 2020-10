O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo contra as declarações de Frederico Varandas, depois do empate do clássico no Estádio de Alvalade, de acordo com o jornal “Record”.

O Presidente do Sporting reiterou que o penálti assinalado ao lateral esquerdo Zaidu não teria sido revertido nos Estádios da Luz nem no Dragão.

Rui Pedro Braz criticou o papel do VAR no panorama atual do futebol mundial e garante que a “ferramenta é ineficaz porque tem uma margem de erro tremenda”.

O VAR é mais um problema”, garantiu.

O FC Porto regressa esta quarta-feira à Liga dos Campeões, num jogo frente ao Man. City, que vai ser transmitido em direto na TVI, a partir das 20:00.

Nuno Dias relembrou as fragilidades do plantel de Pepe Guardiola, que já foi goleado pelo Leicester esta época.

O comentador considera que uma vitória do FC Porto pode ter um efeito positivo na equipa de Sérgio Conceição para o resto dos jogos da competição.

Um bom arranque pode ser um bom pronúncio”, disse.

No início da época, Jorge Jesus garantiu que gostaria de ter à disposição um plantel de 28 jogadores, incluindo três guarda-redes.

O mercado de transferências fechou e o plantel das águias ficou com 27 jogadores.

Com a lesão de André Almeida, Jorge Jesus apenas pode contar com 26 elementos e um deles é Ferreyra, que o técnico já disse que não estava nos planos.

O Sporting vai emprestar Josip Misic ao Dinamo Zagre. O empréstimo foi facilitado depois de o próprio jogador ter pedido para regressar à Croácia.

Nuno Dias revelou que o jogador está com um problema de saúde.