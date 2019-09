O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira vai dar uma entrevista à TVI e à TVI24, esta terça-feira, onde irá falar sobre as contas da SAD, o plantel, a venda e João Félix, entre outros assuntos da atualidade encarnada.

Joaquim Sousa Martins é quem vai conduzir a entrevista, mas, no Twitter, muitos internautas imaginaram estar na pele do jornalista e publicaram através da hashtag #VieiraNaTvi, que foi das mais faladas na rede social, as suas perguntas para o presidente do Benfica.

O @Mesmo_Fatela não poupou tempo com perguntas fáceis e perguntou a Vieira uma das derradeiras questões do século XXI:

Pizza com ananás, sim ou não, grande líder? #VieiraNaTVI — Fred (@Mesmo_Fatela) September 24, 2019

Por outro lado, o @vidademigalhas está com dúvidas em relação à sua rotina matinal e espera que o presidente do Benfica o ajude.

Cereais antes ou depois do leite? #vieiranatvi — Miguel (@vidademigalhas) September 24, 2019

A página humorística @insoniascarvao tem dúvidas em relação ao uso do adjetivo “europeu” para caracterizar a equipa que o Benfica tem levado à Liga dos Campeões:

Quando fala em Benfica europeu está a referir-se a um plantel composto apenas por jogadores europeus? #VieiranaTVI — Insónias em Carvão (@insoniascarvao) September 24, 2019

Já o @RAlheira quer contar com os conselhos de Luís Filipe Vieira para vencer finalmente o torneio de matraquilhos do seu café local:

#VieiranaTVI imaginemos que sou inapto na arte nobre de jogar matrecos, mas que gostaria muito de vencer o campeonato do meu café local 4 vezes seguidas. Recomenda avenças ao dono do café, ou então pagar copos aos adversários para deixarem entrar a bola? Obrigado. — rei_da_alheira (@RAlheira) September 24, 2019

O @Filip07 sente que a receita tradicional da mousse de chocolate é demasiado insípida. Pergunta se talvez deva acrescentar um cheirinho:

Conheço pessoas que já meteram na mousse de chocolate whiskey ou outras bebidas. Qual usa? #VieiraNaTVI — Mr. Bond (@Fillip07) September 24, 2019

No twitter, verificou-se também uma batalha sobre se o bigode de Vieira é, na verdade, um “look” intemporal ou um contratempo que tem de ser eliminado o mais depressa possível.

Como é que se chega aos 70 com um bigode tão bonito? #VieiranaTVI — André (@MamaAm0r) September 24, 2019

Quando corta o bigode? #VieiraNaTvi — Félix Bermudes (@felix_bermudes) September 24, 2019

O @blogoval sente saudades da qualidade das cadeiras do Estádio da Luz e pergunta se pode passar mais tempo com uma:

#VieiranaTVI A pergunta que se impõe. Sendo eu detentor de RedPass posso trazer a minha cadeira para casa? Dava-me jeito uma cadeira daquelas para jogar PS4 — Rui Santos (o Original) 🤜🌈🏳️‍🌈🌈🤛 (@blogoval) September 24, 2019

Por falar em saudades, o @RodrigoDHPaiva quer ver mais vezes o Luís Filipe Vieira com um estilo desportivo:

Não o temos visto vestido com o famoso fato treino preto da Adidas,foi apenas uma superstição ou foi para lavar ?#VieiranaTVI — Rodrigo Paiva (@RodrigoDHPaiva) September 24, 2019

De presidente para presidente, o @elpresidenteslb tem um conselho para Vieira:

Presidente para quando a renovação do pizzi? Já passaram 2 meses desde a última e é melhor não arriscar não acha? #VieiranaTVI — El Presidente (@elpresidenteslb) September 24, 2019

Regressando a 2011, o @alf_jons pergunta se o presidente do SLB concorda com a sua ideia:

Para quando a oferta de powerbanks aos adeptos no estádio de forma a poderem ligar as luzinhas durante os 90min? #VieiranaTVI — Melmakian (@alf_jons) September 24, 2019

O @junqueiraonline pergunta a Vieira se algum dia vai querer deixar o Benfica.

#vieiranatvi Quer ser presidente do Benfica pelo menos até aos 81 anos? — Junqueira Antiga (@junqueiraonline) September 24, 2019

E ainda há quem se expresse melhor através de poemas, como é o caso do @opoetaartificial:

#VieiraNaTVI#VieiraNaTVI é um assunto recente

que qualquer movediço tempo fixo seja

nas asas últimos ais, restantes queixumes

tudo começou a um fixo fixamente — O Poeta Artificial (@poetartificial) September 24, 2019

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira vai estar esta terça-feira na TVI, no Jornal das 8, e na TVI24, na 21.ª Hora.