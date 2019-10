Bruno Lage tem enfrentado algumas dificuldades no comando técnico do Benfica, especialmente por causa de lesões. Apesar de ter Fejsa, Taraabt, Florentino, Samaris, Gedson e Gabriel para o setor intermédio, nem sempre teve os jogadores disponíveis, o que tem dificultado a gestão da equipa. Além disso, sem Jonas e João Félix, falta a Bruno Lage alguém para fazer a ligação entre o meio-campo e a frente de ataque.

Ora, tem sido precisamente por causa das lesões que Bruno Lage não tem conseguido repetir qualquer onze desde o início da temporada, tem apenas repetido alguns setores.

Vinicius tem jogado pouco, mas tem conseguido marcar. Rui Pedro Braz apontou que Vinicius tem precisado de apenas 30 minutos para fazer golo. Ainda assim, com Raul de Tomas a estrear-se finalmente a marcar, há alguma expectativa para saber o que o avançado espanhol vai conseguir fazer.

No Sporting, a não inscrição de Pedro Mendes na Liga continua a não ser entendida e a dar que falar. Frederico Varandas já veio confirmar que terá sido por opção de Marcel Keizer, mas Rui Pedro Braz não acredita que tenho sido inteiramente por causa disso, até porque já devia haver uma convicção dentro do Sporting de que o treinador holandês não iria ficar muito mais tempo em Alvalade. Apesar disso, a Liga não tem limite de inscrições, o que não impedia o Sporting de inscrever Pedro Mendes.

O comentador lembrou ainda que anda a circular o rumor, que também não exclui, de que Pedro Mendes terá no seu contrato, assinado ainda com Bruno de Carvalho, uma cláusula que obriga ao pagamento de um milhão de euros caso o jogador alinhe num determinado número de partidas ao serviço do Sporting.

Pedro Mendes só pode alinhar na Liga Europa ou na Liga Revelação, ficando de fora das opções de Silas nos jogos do campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga. No entanto, o técnico gostou do que viu e poderá vir a inscrever Pedro Mendes já em janeiro.

Entretanto, Mathieu deu uma entrevista ao Record, onde veio a terreno defender Bruno Fernandes, por causa dos áudios divulgados, sublinhando que só interessa aquilo que o capitão diz dentro do balneário e Rui Pedro Braz acredita que o internacional francês é a pessoa indicada, dada a carreita que conseguiu.

Já no FC Porto, Rui Pedro Braz revelou que Danilo deverá sair, mais cedo ou mais tarde. A única dúvida é saber se será já em janeiro ou só no mercado de verão.

O comentador lembrou que Danilo tem uma cláusula de 60 milhões de euros, mas que deverá ser negociado por valores entre os 30 ou 40 milhões de euros.

Rui Pedro Braz revelou ainda que Danilo tentou mesmo sair do FC Porto durante o mercado de transferências de verão, após o incidente com Sérgio Conceição no estágio do Algarve, e que os azuis e brancos na altura recusaram uma proposta de 30 milhões do Monaco.

Quanto a Tiquinho Soares, Rui Pedro Braz acredita que o avançado está apostado em lutar pela titularidade no FC Porto e que irá disputar o lugar com Zé Luís, isto porque Marega é diferente de qualquer outro jogador no futebol português e, por isso, não tem o lugar em risco.

Já Zé Luís até tem marcado golos, é mesmo o melhor marcador do campeonato, mas há algumas partidas em que aparece muito apagado e alheado da manobra ofensiva do FC Porto. Por isso, o clube só fica a ganhar com competitividade na frente de ataque azul e branca.