Jorge Jesus está envolto numa nova polémica. JJ foi acusado de machismo num comunicado assinado pelo presidente da Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID).

Em causa está a resposta dada pelo treinador das águias à jornalista Rita Latas da Sport TV, na “flash interview” do jogo ente o Marítimo e o Benfica.

"Também é natural, porque você não sabe o que é muita qualidade sobre futebol, mas pronto", esta é a declaração de Jorge Jesus que está a ser contestada.

Rui Pedro Braz desvaloriza o caso e levanta dúvidas sobre a imparcialidade de Manuel Queiroz, presidente do CNID.

Cândido Costa, que foi treinado por JJ enquanto jogador, lembra que este é o estilo do treinador e que as palavras poderiam ter sido ditas a um homem ou a uma mulher.

Benfica prepara jogo com Lech Poznan no Seixal

O Benfica pode garantir a passagem à próxima fase da Liga Europa já na quinta-feira.

As águias recebem o Lech Poznan e só precisam de um ponto para seguirem em frente.

Jorge Jesus preparou o jogo durante a tarde desta quarta-feira no Seixal, parte do treino foi transmitida em direto na TVI24.

Pedro Gonçalves: Sporting não tem preferência sobre os 50% do Famalicão

No último mercado de transferências, o Sporting comprou 50% do passe de Pedro Gonçalves por 6,5 milhões de euros.

No entanto, no contrato de transferência os leões não fixaram um valor nem a preferência na compra dos restantes 50%, que continuam a pertencer ao Famalicão.

As boas exibições de “Pote” valorizaram o jogador e o Sporting, caso queira adquirir a totalidade do passe do jogador, já terão de desembolsar mais do que aconteceu em agosto.

João Félix: “É um dos melhores jogadores jovens do mundo”

O Atlético Madrid empatou frente ao Bayern de Munique (1-1) com um golo solitário de João Félix.

Rui Pedro Braz enalteceu a qualidade e o momento de forma do jovem internacional português.

O comentador da TVI deixou ainda um recado para “os adeptos do Sporting e FC Porto” que continuam a criticar Félix, por este ter feito a formação no Benfica.