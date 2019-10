Nuno Dias acredita que o anúncio oficial da renovação com Bruno Lage deverá ser feito até ao final do ano, muito provavelmente durante o mês de novembro. Este é um tema que Luís Filipe Vieira quer resolver rapidamente, mas Nuno Dias considera que o timing do anúncio não depende apenas da chegada a acordo, mas também da conveniência da direção.

O comentador revelou no Mais Bastidores que a renovação virá acompanhada de um prolongamento de contrato, melhoria salarial e o aumento da cláusula de rescisão, provavelmente para o dobro, mas este não é o único dossier em aberto na Luz.

O Sporting entra hoje em campo, depois das últimas semanas de trabalho com Silas à frente da equipa e há alguma expectativa sobre que Sporting entrará em campo frente ao Alverca. Nuno Dias acredita que a partida vai servir para tentar perceber as ideias de Silas mais trabalhadas, mas considera que o treinador precisa de mais tempo para as implementar.

O comentador lembrou que o ano passado o Sporting também começou o percurso na Taça de Portugal em Alvalade, num jogo que terá sido o início do fim de José Peserio à frente dos destino da equipa de Alvalade.

Sérgio Oliveira está de regresso às opções de Sérgio Conceição, o que é uma boa notícia para o técnico, depois da lesão do médio no jogo frente ao Krasdonar, a 13 de agosto. O comentador acredita que Sérgio Oliveira tem capacidade e potencial para lutar pela titularidade no FC Porto.

É pois possível que sejam titular na partida de sábado, frente ao Coimbrões, à semelhança de Bruno Costa, Saravia ou Loum, o que permitirá a Sérgio Conceição fazer descansar outros jogadores, como Danilo.