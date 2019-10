Começa esta terça-feira a segunda jornada da Liga dos Campeões desta época. Para o primeiro dia, Cristiano Ronaldo e João Félix são as grandes atenções dos portugueses. A Juventus recebe o Bayer Leverkusen, enquanto o Atlético de Madrid vai a Moscovo defrontar o Lokomotiv, em dois jogos do grupo D. O Benfica, que perdeu na primeira jornada com o RB Leipzig (1-2), entra em campo na quarta feira, e desloca-se à Rússia, onde vai encontrar o Zenit de São Petersburgo. O grupo G fica concluído com a partida entre RB Leipzig e Lyon, na Alemanha.

Veja aqui a preparação do Benfica para esta partida. André Almeida, Conti, Florentino e Chiquinho são baixas por lesão.

A preparar a segunda jornada estão também o Atlético de Madrid e a Juventus, depois de terem empatado na primeira jornada a dois golos na capital espanhola.

Nos restantes grupos, o Real Madrid recebe o Club Brugge e o Paris Saint-Germain visita o Galatasaray, no grupo A.

O grupo B tem uma visita do Olympiakos de Pedro Martins ao Estrela Vermelha, enquanto o Tottenham recebe o Bayern de Munique.

O Shakhtar Donetsk de Luís Castro visita a Atalanta em Itália e o Manchester City recebe o Dinamo Zagreb, no grupo C.

O grupo E tem um encontro entre o Genk e o Nápoles, na Bélgica, enquanto o Liverpool recebe o Salzburgo.

No grupo F, o Slavia de Praga recebe o Borussia Dortmund e o Inter de Milão vai a Barcelona.

Por fim, o grupo H tem o confronto entre o Lille, de Renato Sanches, e o Chelsea, em França, enquanto o Valencia recebe o Ajax.

