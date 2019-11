Está aí mais uma ronda da Liga dos Campeões. A quarta jornada começa com a visita do Benfica a Lyon, onde os encarnados vão tentar dar sequência à vitória alcançada há duas semanas (2-1). Para a partida desta terça-feira, Bruno Lage não vai poder contar com o lesionado Rafa, que se aleijou precisamente no jogo da primeira volta com os franceses.

A quarta jornada poderá começar já a definir alguns dos apurados para os oitavos-de-final. A Liga dos Campeões entra de resto na fase das decisões e o Nápoles pode tornar-se já nesta terça-feira a primeira equipa apurada. Para quarta-feira há mais cinco equipas com a qualificação ao alcance: Juventus, At. Madrid, Bayern Munique, Manchester City e PSG.

Todos eles favoritos à partida e a cumprirem expectativas até agora, numa fase de grupos para já sem grandes surpresas à vista. Houve alguns arranques em falso, a começar pelo Real Madrid, mas os merengues estão ainda assim em posição de apuramento nesta altura. De qualquer maneira a pressão é grande no Bernabéu, tal como para vários outros gigantes da Europa, que têm vacilado em casa esta época: incluindo Barcelona e At. Madrid, os outros dois grandes de Espanha.

No Bayern Munique, os maus resultados na Bundesliga já fizeram cair o treinador Niko Kovac. O apuramento na Champions está no entanto muito bem encaminho e pode ser conseguido, ironicamente, com o ex-adjunto no banco.