O Benfica joga este sábado em Vizela, para a Taça de Portugal. De regresso após duas semanas de paragem para os compromissos das seleções, os encarnados têm na renovação de Gabriel a grande novidade da semana.

Em Vizela, o clube local prepara a verdadeira festa da prova rainha. No clube há quem espere uma boa receita de bilheteira, mas a equipa quer ser um dos tomba-gigantes desta edição.

O aumento de Bruno Lage, que, ainda assim, não estendeu o vínculo, também esteve em destaque.

Dragão de Ouro com cláusula milionária

No FC Porto, a atualidade é marcada pela gala dos Dragões de Ouro, que ocorreu na noite desta quinta-feira. Fábio Silva foi um dos jogadores em destaque na cerimónia, depois de receber o prémio para jogador revelação.

O atleta, que tem apenas 17 anos, viu o seu contrato renovado e fica com a maior cláusula de rescisão de sempre em Portugal. A jovem pérola do Olival fica blindada por 125 milhões de euros.

O comentador da TVI24, Nuno Dias referiu que este aumento da cláusula poderá estar relacionado com a venda de João Félix, que saiu do Benfica para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros.

Cláusula de Fábio Silva tem qualquer coisa de João Félix por trás”, afirmou.

Mourinho a pescar em Portugal

Em Alvalade tocam novamente os sinos com a perspetiva de uma transferência milionária à vista. Depois de ter sido o único clube a formalizar uma proposta por Bruno Fernandes no verão, o Tottenham pode voltar à carga em janeiro, desta vez já com José Mourinho como treinador.

De resto, o técnico português olha para o mercado português com especial atenção. Em Inglaterra, além de Bruno Fernandes, fala-se no nome de Rúben Dias. O central do Benfica pode ser um dos alvos do Tottenham.