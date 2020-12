O meio-campo do Benfica continua sem ter uma dupla indiscutível no onze titular e Jorge Jesus já terá estabelecido a sua prioridade para a reabertura de mercado: é Eljif Elmas, médio centro do Nápoles.

Rui Pedro Braz analisou o perfil do alvo encarnado, de 21 anos, que considera ser “aquilo que falta a este Benfica” por se tratar de “um médio de ligação”. Apesar da jovem promessa não ser titular absoluto da equipa napolitana, Elmas já disputou 45 jogos.

No entanto, a contratação ainda estará longe de acontecer devido à falta de acordo quanto às verbas envolvidas no negócio.

Dificilmente o Benfica conseguirá chegar ao valor que o Nápoles pede pelo macedónio. Está em causa um empréstimo com uma opção de compra na ordem dos 20 milhões de euros”, revelou o comentador, acrescentando que as águias estão a fazer de tudo para baixar o valor em questão.

O Nápoles, que pagou 16 milhões de euros pelo jogador, estará relutante em ceder o jovem por menos do que pagou. No entanto, o Benfica conta com a vontade do jogador para concretizar o negócio, uma vez que o macedónio insiste em ser titular e disputar títulos na Europa.

Para além de Elmas, o Jorge Jesus pretende encontrar uma alternativa à posição mais defensiva do meio campo, a posição 8. O alvo preferencial de Jorge Jesus é William Carvalho, mas os dirigentes encarnados já escolheram Boubakary Soumaré como o alvo alternativo.

A prioridade de Jorge Jesus continua a ser William Carvalho, mas todos nós sabemos que o Bétis não vai abrir mão de William Carvalho por uma verba que esteja ao alcance de um clube português”, explicou Rui Pedro Braz.

O jovem, de 21 anos, não é titular absoluto no Lille e os encarnados já terão feito contactos com os franceses para perceber a disponibilidade dos franceses em vender.

Sporting: onde podem chegar os leões?

O Sporting continua em primeiro lugar, mesmo depois de ter escorregado num jogo muito polémico contra o Famalicão, onde Nuno Santos falhou um penálti, Pote foi expulso e o VAR anulou um golo a Coates mesmo no cair do pano.

Rui Pedro Braz considera que os leões têm razões de queixa da arbitragem, no entanto, criticar a postura de Frederico Varandas a criticar

Se Varandas vier falar sempre que o Sporting perder pontos, vamos ter festival até ao final da época. Dito isto, eu acho que o Sporting tem razões de queixa em Famalicão”, frisou.

O comentador afirma ainda que considera que o Sporting não tem razões de queixa na anulação do golo a Coates. Ainda assim, acredita que os dirigentes leoninos deveriam reclamar uma penalidade sobre João Mário, quando o Sporting ganhava por 2-1.