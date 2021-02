Na antevisão do clássico, Sérgio Conceição acusou os jogadores do Sporting de gritarem muito. Ruben Amorim culpabilizou Nuno Santos, que diz ser o mais barulhento do plantel.

Rui Pedro Braz considera que as acusações de Sérgio Conceição foram deselegantes e reitera que Otávio é o jogador da Liga que mais grita e rebola, à semelhança de Neymar.

João Palhinha vai poder defrontar o FC Porto, apesar de ainda ter uma suspensão para cumprir por ter visto cinco cartões amarelos no campeonato.

Rui Pedro Braz reitera que não existe justiça no desporto sem celeridade e apela à extinção do Tribunal Arbitral do Desporto, nos moldes em que existe.

Despeçam-se todos. O Tribunal Arbitral do Desporto não tem razão para existir”, diz Rui Pedro Braz.

Benfica: Vieira fala aos sócios no domingo

A derrota frente ao Arsenal ditou o fim do sonho europeu do Benfica. No domingo, o presidente das águias, Luís Filipe Vieira, vai dar uma entrevista ao canal do clube, onde deverá justificar o investimento avolumado, em ano de pandemia, e o mau momento dos encarnados.