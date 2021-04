Em entrevista à imprensa grega, Vlachodimos expressou a vontade de sair do Benfica.

Estou pronto para seguir em frente”, disse o guarda-redes encarnado à Sport24.

Na conferência de imprensa antes do jogo com o Marítimo, Jorge Jesus não escondeu a indignação e reiterou: “Não autorizo que me perguntem por que é que não jogam”.

Cândido Costa, que chegou a ser treinado por JJ, explica que a presencia de Vlachodimos na convocatória demonstra que este caso não magoou o técnico das águias.

Se Jesus tivesse ficado magoado não o convocava”, esclarece Cândido Costa.

Nuno Dias considera que Odysseias Vlachodimos só não ficou fora da convocatória do jogo frente ao Marítimo, porque poderia prejudicar o valor de mercado do jogador.

Parece-me que o futuro Vlachodimos está mais do que traçado”, explica Nuno Dias.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, Rúben Amorim ironizou uma possível saída de Nuno Mendes no final da época. O treinador do Sporting disse que o lateral ainda não está pronto para sair e que só estará daqui a cinco anos.

Cândido Costa acredita que o jovem defesa tem potencial para se tornar “um grande lateral esquerdo de top europeu”.

Joga como se tivesse 30 anos de primeira divisão”, diz Cândido Costa.

Em Espanha, o jogo entre o Cádiz e o Valência teve de ser interrompido depois de Diakhaby, alegadamente, ter sido alvo de insultos racistas.

O ofensor terá sido Juan Cala, que nega as acusações e já anunciou que vai explicar o sucedido nos próximos dias.

Cândido Costa considera que o racismo no futebol é “sempre muito triste”.