Hulk já confirmou o adeus à China e já é um jogador livre. Do outro lado do mundo, na Europa, o FC Porto continua à espreita, na esperança de fazer regressar ao Dragão um dos seus maiores ídolos.

Está tudo alinhado para que Hulk seja jogador do FC Porto nas próximas semanas”, revelou Rui Pedro Braz. “Hulk queria regressar a Portugal para representar o FC Porto ou, no limite, jogar no Brasil”.

O jornalista fez ainda saber que o atleta pediu para “acelerar” a construção da casa que tinha está a construir na cidade invicta, pois a vontade do jogador é “voltar a casa”.

Rui Pedro Braz sublinhou ainda a capacidade dos dragões em conseguir promover o regresso de velhas glórias, lembrando os casos de Lucho González, Pepe e Ricardo Quaresma. No entanto, relembra que, caso se venha a concretizar, os dirigentes azuis e brancos terão de convencer o jogador a baixar significativamente o salário.

Estamos a falar de um jogador que terá de baixar significativamente o seu salário. Estamos a falar de um quinto daquilo que ganhava na China”, revelou.

Benfica não desiste de Veríssimo

O futuro do defesa central Lucas Veríssimo continua incerto, apesar do incessante desejo do Benfica. Nuno Dias elogiou a “paciência de Jó” do técnico encarnado e do jogador, que veem a situação a arrastar-se há vários meses.

Ainda assim, acredita que o clube brasileiro acabará por ceder.

O Santos vai acabar por ceder neste braço de ferro. Vai haver eleições e eu acho que o presidente eleito terá na sua mesa dossiers importantíssimos do ponto de vista financeiro para resolver, e esta será a primeira de via de salvação para o clube”, sublinhou o comentador a TVI.

O meio-campo do Benfica continua sem ter uma dupla indiscutível no onze titular e Jorge Jesus já terá estabelecido a sua prioridade para a reabertura de mercado: é Eljif Elmas, médio centro do Nápoles.

No entanto, o Nápoles terá rejeitado a proposta dos encarnados pelo jovem de 21 anos que custou 16 milhões aos cofres napolitanos.