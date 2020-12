O Santos está nas meias-finais da Taça dos Libertadores, depois de ter vencido o Grémio por 4-1.

Lucas Veríssimo foi um dos jogadores em destaque, mas a imprensa brasileira garante que foi o último jogo do defesa com a camisola do Santos.

O jornalista brasileiro Guto Nejaim confirma que o jogador brasileiro vai rumar para o Benfica já em janeiro.

Foi o último jogo do Lucas Veríssimo. O Benfica pode festejar”, garantiu Guto Nejaim.

Empresário de Pepê reúne com FC Porto em janeiro

Pepê esteve ligado ao FC Porto no último mercado de transferências, mas o negócio acabou por cair.

O Mais Bastidores sabe que o empresário do jogador vai estar em Portugal, no mês de janeiro, e deverá reunir com responsáveis do clube azul e branco.

O jornalista brasileiro Guto Nejaim acredita que o negócio poderá ocorrer, mas por uma verba superior ao que o FC Porto ofereceu no verão.

Futuro de Hulk continua incerto

O mundo do futebol continua à espera de saber qual vai ser o próximo clube de Hulk.

O jornalista brasileiro Guto Nejaim lembra que o extremo é um adepto fervoroso do Palmeiras, mas não acredita que o clube brasileiro tenha oferecido um salário de quatro milhões de euros anuais ao internacional.

Sporting volta a exigir que lhe sejam reconhecidos 22 campeonatos vencidos

A luta que teve início com o ex-presidente leonino Bruno de Carvalho voltou à ordem do dia.

O Sporting voltou a exigir que lhe sejam atributos 22 títulos de campeão nacional.

Em causa, estão os campeonatos de Portugal que os leões venceram entre 1921 e 1940.