Depois do buzinão de quarta-feira, Jorge Jesus partilhou um vídeo nas redes sociais para assinalar a satisfação de “voltar a treinar com todos os jogadores”. O técnico encarnado diz “estar super feliz”.

FC Porto - Sporting: será o clássico o jogo do título?

FC Porto e Sporting medem forças no sábado, no Estádio do Dragão. Com dez pontos a separar as duas equipas, esta pode ser uma partida decisiva para aferir o campeão nacional.

Os dragões entram em campo com um único objetivo, a vitória, uma vez que correm o risco de ficar a 13 pontos do topo da classificação.

SC Braga com missão “quase” impossível frente à Roma

O SC Braga perdeu 2-0 frente à Roma, em casa, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Rui Pedro Braz considera que a equipa de Carlos Carvalhal tem uma missão “quase impossível” para seguir em frente na competição.