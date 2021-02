O meu momento do Benfica ainda não tem fim à vista e o ambiente de “guerra fria” parece estar instalado no clube.

A imprensa desportiva nacional faz eco de notícias que dizem que Vieira está disposto a deixar Jesus sair, caso seja essa a vontade do treinador, e que o plantel encarnado “está em brasa” com o atual momento.

Certo é que quem não está a gostar do que está a ver são os adeptos.

O “Movimento Rua Vieira”, iniciado por adeptos afetos ao Benfica, promete uma manifestação contra o presidente do clube na rotunda Cosme Damião, junto ao Estádio da Luz, na quarta-feira.

Perante o clima de instabilidade na Luz, o Atlético Mineiro já apresentou uma proposta por Jorge Jesus, que foi recusada pelo técnico das águias.

O “Mais Bastidores” sabe ainda que este não foi o único clube do Brasil a sondar o treinador português. Rui Pedro Braz esclarece que um clube de São Paulo também já contacto Jorge Jesus, mais uma vez sem sucesso.

O comentador da TVI considera que só uma proposta do Flamengo poderia fazer o responsável técnico do Benfica regressar ao Brasil.

Sporting defronta no próximo sábado o FC Porto, no primeiro clássico da segunda volta do campeonato.

João Palhinha está em dúvida para o jogo. O médio ainda não cumpriu a suspensão depois de ter visto cinco cartões amarelos e pode ainda ser impedido de alinhar frente ao FC Porto.

Já o lesionado Paulinho é baixa certa no plantel de Rúben Amorim.