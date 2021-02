Os adeptos encarnados manifestaram-se com um buzinão, esta quarta-feira, nas imediações do estádio da Luz. O protesto ocorreu às 19:04, simbolizando o ano da criação do clube.

A manifestação na rotunda Cosme Damião durou cerca de 10 minutos e foi organizado pelo movimento “Rua Vieira”, que critica a postura do presidente do Benfica.

Nos últimos 11 jogos, o Benfica somou três vitórias, seis empates e duas derrotas. Números que ficam aquém de uma equipa que ia “arrasar” e “jogar o triplo” como prometeu Jorge Jesus, no início da época.

Vários elementos da PSP foram destacados para a rotunda Cosme Damião, onde esperaram a chegada dos adeptos encarnados. O protesto acabou por decorrer sem grande aparato.

Em conferência de imprensa, Jorge Jesus reiterou que o mau momento do Benfica não é culpa do treinador, dos jogadores nem do presidente, mas sim do surto de covid-19 que assolou a estrutura encarnada.

