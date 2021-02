Jorge Jesus está infetado com covid-19 e nas últimas horas têm surgido vários rumores que dizem que o estado de saúde do técnico piorou.

O “Mais Bastidores” sabe que essas informações são falsas e que JJ está a recuperar bem.

Cândido Costa, ex-jogador que foi treinado por Jesus, Nuno Dias e Rui Pedro Braz aproveitaram para repudiar veemente as “teorias macabras” que tem vindo a ser propagadas, sobretudo, pelas redes sociais.

O Benfica devia ter emitido um comunicado mais cedo sobre o estado de saúde de JJ?

Nuno Dias considera que caso o Benfica tivesse emitido um comunicado sobre o estado de saúde de Jorge Jesus mais cedo teria evitado a propagação das “teorias da conspiração”.

Rui Pedro Braz discorda e considera que os clubes não podem ficar reféns das redes sociais.

Lucas Veríssimo já se despediu do Santos e chega na sexta-feira ao Benfica

Lucas Veríssimo despediu-se dos adeptos do Santos através de um vídeo, partilhado nas redes sociais do clube brasileiro.

O defesa central deverá chegar a Portugal na sexta-feira, para representar o Benfica.

Stephen Eustáquio pode chegar ao Dragão no verão

Stephen Eustáquio está na mira do FC Porto. O médio luso-canadiano do Paços de Ferreira tem estado em destaque na primeira metade do campeonato, mas metade do passe do jogador pertence ao Desportivo de Chaves.