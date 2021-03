Pinto da Costa deu uma entrevista onde garantiu que Sérgio Conceição vai renovar no final da época. Para Rui Pedro Braz, o FC Porto “não pode fazer de outra forma” e focar-se na disputa de todos os pontos que os dragões têm pela frente.

Pinto da Costa está em grande forma. Faz 84 anos este ano e a forma como se apresenta na entrevista, com uma grande destreza de raciocínio e de discurso acima da média, deve ser um motivo de orgulho para os adeptos do FC Porto”, enalteceu o comentador da TVI.

Sobre a renovação do técnico dos dragões, Rui Pedro Braz lembrou que, à partida, tudo deve estar garantido. Ainda assim, sublinha que não se deve excluir a hipótese da chegada de uma proposta irrecusável vinda do estrangeiro.

Nuno Dias destacou o “ADN” do técnico e comparou-o com os seus antecessores, que foram muito menos bem-sucedidos no cargo. O comentador recordou comparou Sérgio Conceição com Nuno Espírito Santo, um treinador “muito diferente”.

Quando se fala de um perfil 'à Porto' nós não nos lembramos de Nuno Espírito Santo", frisou. "Sérgio Conceição é um treinador que tem o FC Porto no sangue"

Benfica tenta agarrar o 3º lugar

Os encarnados vão à pedreira defrontar o Braga e tentar recuperar o terceiro lugar na classificação. Rui Pedro Braz lembrou que o Benfica “tem contas a ajustar” com os bracarenses, depois de dois resultados negativos.

Jorge Jesus quer acertar contas com Carlos Carvalhal e com o Sporting de Braga”, revelou.

Pote pode rumar a Inglaterra

A imprensa inglesa dá conta do interesse do Manchester United em Pote, jogador do Sporting. O jornal britânico The Telegraph apela o jogador leonino de um Sancho “low-cost”. Rui Pedro Braz afirma que tal não é pejorativo e compara a movimentação com a compra de Rodrigo Pinho por parte do Benfica.

"Não me choca que Rodrigo Pinho seja considerado uma espécie de Jonas low-cost", afirmou.