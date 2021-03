Rúben Amorim pode estar perto de renovar o vínculo contratual com o Sporting até junho de 2024.

O treinador chegou ao Sporting foi contratado ao SC Braga, a troco de dez milhões de euros, na última época, e tem contrato até junho de 2023.

A treze jornadas do fim do campeonato e com mais nove pontos que o segundo classificado, SC Braga, o Sporting assume pela primeira vez, esta época, que é candidato ao título.

O defesa leonino Feddal assumiu, numa entrevista, que os leões têm como principal objetivo sagrarem-se campeões nacionais.

Seleção nacional vai “receber” Azerbaijão em Turim

À semelhança do que acontece nos jogos entre o Benfica e o Arsenal, para a Liga dos Campeões, a seleção nacional anunciou que vai receber o Azerbaijão em Turim e não em território português.

A decisão prende-se com a pandemia de covid-19. Uma vez que alguns clubes, sobretudo ingleses, proibiram os jogadores, que teriam de cumprir quarentena no regresso, de representar as seleções nesses termos.

É a primeira vez que Portugal vai jogar um encontro “em casa” fora do território nacional.

Cristiano Ronaldo iguala Pelé no número de golos oficiais marcados

A Juventus venceu o Spezia, por 3-0, com um golo de Cristiano Ronaldo.

O internacional português igualou assim os 767 golos oficiais marcados pela lenda brasileira Pelé.

Benfica: Darwin fora da meia-final da Taça de Portugal

Jorge Jesus confirmou, na conferência de imprensa da antevisão, que o avançado Darwin Nuñez vai ficar de fora da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Estoril.

O encontro acontece na quinta-feira, às 20:15, e terá transmissão em direto na TVI.