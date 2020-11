Julian Weigl quer sair do Benfica. O médio alemão foi determinante para Bruno Lage, mas os 10 jogos que fez com Jesus são fundamentais para a decisão do jogador, que não se sente importante no plantel.

Para Nuno Dias, a falta de jogos do alemão pode ter a ver com um choque entre as características do jogador e a visão do treinador encarnado para o meio campo. No entanto, o facto de se tratar de um jogador que chegou por 20 milhões de euros e tem um dos maiores salários do plantel encarnado, algo que pode influenciar a aposta no jogador.

Desde o início da época que se percebeu que Weigl não encaixava na visão de Jorge Jesus”, sublinhou Nuno Dias.

Cândido Costa considerou que o jogador “não justificou o investimento” que o Benfica fez por ele, chegando mesmo a apelidar os valores do negócio como “um exagero”, tendo em conta as opções que os encarnados tinham no plantel na altura da transferência.

Florentino e Gedson fazem o mesmo que Weigl, senão melhor, até”, frisou.

O comentador referiu que, desde que chegou ao Benfica, ninguém pode afirmar que o Weigl joga mal, mas, no seu entender, não tem aquilo que é preciso para vestir a camisola dos encarnados.

Weigl recebe bem, passa bem, mas não faz mais do que isso”, rematou Cândido Costa.

Benfica continua com dilema no meio campo

Com Weigl insatisfeito, Pizzi menos decisivo e Gérson que acabou por não rumar o Benfica, Jorge Jesus continua a procurar alternativas para criar o meio campo dominante. Os encarnados continuam com grandes dúvidas na posição de “6” e “8” e a dupla de comentadores do Mais Bastidores analisou a situação do plantel encarnado.

Os encarnados continuam sem encontrar uma dupla fixa que permita força ofensiva e solidez defensiva. Desde o início da temporada, as águias já usavam quatro duplas diferente no meio campo.

“Neste momento, Gabriel e Pizzi são os que dão mais equilíbrio, mas Taraabt é melhor do ponto de vista ofensivo”, afirmou Nuno Dias.

Cândido Costa discordou, apontando para Gabriel e Taraabt como a dupla que mais pode oferecer aos encarnados. Apesar de tudo, o excesso da procura de passes de risco acaba por colocar o Benfica em perigo.

Os passes de Taraabt põem a equipa em risco, tem visão a mais”, reparou.

Hulk poderá estar de regresso ao FC Porto

Hulk pode estar de regresso a Portugal. O avançado brasileiro vai deixar o Shangai SPIG em dezembro e o regresso ao FC Porto está a ser ponderado.

Cândido Costa admitiu não acreditar no negócio, no entanto, caso venha a concretizar-se “já deve estar feito”, uma vez que o jogador e a SAD dos dragões têm relações muito próximas.

Hulk é um dos símbolos do Universo azul e branco que mais gera entusiasmo. Hulk teria uma receção apoteótica no FC Porto”, explicou o comentador desportivo.

Também Nuno Dias não acredita que o negócio se venha a realizar. Para o comentador o FC Porto não tem capacidade financeira para levar o negócio a bom porto.

Ou Hulk abdica de muito dinheiro ou não vem para o FC Porto”, frisou.

Este é o jovem do Barcelona desejado pelo Benfica e FC Porto

Riqui Puig, jovem jogador do Barcelona sem espaço no plantel do Barcelona, terá recusado propostas do Benfica e do FC Porto. A pouca utilização deixou o jovem avaliado em 25 milhões de euros de fora da seleção sub-21 de Espanha. O contrato do jogador termina no final da temporada.

Nuno Dias admite que tenha havido “conversas” no sentido de averiguar a possibilidade do jovem ser emprestado, no entanto, descarta qualquer possibilidade de que a movimentação venha a acontecer.