José Mourinho está apostado em contratar mais um avançado para fazer concorrência a Harry Kane na frente de ataque do Tottenham. O eleito do treinador português é Carlos Vinícius, jogador que perdeu espaço no onze do Benfica com a chegada de Jorge Jesus.

O preço exigido pelo Benfica está a dificultar o negócio, uma vez que os Spurs só estão dispostos a exigir metade do valor pretendido pelo clube da Luz. Com efeito, Luís Filipe Vieira não quer baixar dos 60 milhões de euros, mas o dono do clube inglês não sobe dos 30 milhões.

Ao que o programa Mais Transferências apurou, ninguém no Benfica se opõe à saída de Carlos Vinícius, até porque o brasileiro parece ser terceira opção na hierarquia: Seferovic foi titular na Grécia e o primeiro a saltar do banco foi Darwin Núñez.

Carlos Vinícius pode estar de saída, mas Bruno Henrique é o tal avançado que Jorge Jesus pretende para "ganhar espaço". O jogador do Flamengo continua em equação, mas a saída da Liga dos Campeões pode dificultar o negócio.

Mas o Benfica ainda não terminou o ataque ao mercado, e Rúben Semedo continua a ser o jogador pretendido para reforçar a defesa encarnada. As negociações não avançaram na deslocação à Grécia e a eliminação precoce da Liga dos Campeões pode resultar num maior rigor nas contas, até porque existe o risco de violação do fair-play financeiro da UEFA.

FC Porto olha para dentro antes de voltar ao mercado

Depois de ter realizado algumas contratações, o FC Porto volta a focar-se no seu plantel antes de se voltar a focar no mercado. Toni Martínez é o nome mais desejado, mas os dragões querem resolver o futuro de Soares e de Zé Luís antes confirmarem o avançado do Famalicão, que ainda deve defrontar o Benfica na jornada de abertura da Primeira Liga.

É precisamente neste ponto que os dragões podem voltar a contar com a ajuda de Jorge Mendes. Depois dos negócios de Fábio Silva e de Vitinha, o superagente pode desbloquear as vendas de Zé Luís, Diogo Leite e Tomás Esteves.

Outro dossier que preocupa a direção azul e branca é o das renovações, uma vez que os contratos de Alex Telles, Otávio, Marega e Sérgio Oliveira terminam em 2021, o que faz deles jogadores livres para assinarem por outro clube a partir de janeiro.