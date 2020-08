A possibilidade de Cavani vir a jogar pelo Benfica continua a ser um dos temas que mais tem agitado este mercado de transferências. Nuno Dias referiu, esta sexta-feira, que se trata de "um segredo bem guardado".

Ainda no Benfica, os comentadores do "Mais Transferências" analisaram a chegada de Pedrinho, que vai tentar convencer Jorge Jesus. Os encarnados fizeram um forte investimento no jogador

Gilberto já chegou a Lisboa para fazer exames médicos. Nuno Dias frisou que se trata de "um jogador feito, maduro".

"É um lateral que vem dar luta a André Almeida", vincou.

No FC Porto, Tiquinho Soares tem mais um ano de contrato e, por isso, deve renovar ou sair.

Luís Vilar acredita que os dragões vão tentar renovar. "Tiquinho Soares é um jogador que mexe com o jogo", frisou.

Já no Sporting, os leões ponderam avançar por Retegui, um avançado do Boca Juniors. O jogador já terá sido apresentado ao FC Porto, mas poderá ser uma solução para o Sporting.

Ainda em Alvalade, Ristovski parece na porta de saída. Nuno Dias explicou que o empresário do jogador disse que Rúben Amorim está à procura de um elemento mais ofensivo.