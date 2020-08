Cebolinha já se despediu do Grémio. As negociações com o Benfica já estão avançadas, como explicaram os comentadores Nuno Dias, Luís Vilar e Cândido Costa, no programa "Mais Transferências" na TVI24.

Di Maria foi associado ao Benfica e a Cavani. A notícia veio de Espanha, mas não foi confirmada pelos encarnados, como frisou o comentador Nuno Dias.

Ainda no Benfica, Koch e Waldschmidt podem chegar até segunda-feira. Os jogadores do Friburgo estão muito próximos de serem reforços dos encarnados, como explicou o comentador Luís Vilar.

Já em relação ao FC Porto, Cândido Costa salientou que os dragões receberam uma proposta por Danilo. No entanto, o presidente dos azuis e brancos, Pinto da Costa, remeteu para a cláusula de rescisão.

O futuro de Rúben Semedo pode estar por horas e tudo indica que passará por Portugal. Resta saber se pelo FC Porto ou pelo Benfica. Nuno Dias sublinhou que o Olympiacos joga esta quinta-feira e futuro do jogador decide-se depois desta partida.