Luís Vilar e Rui Pedro Braz analisaram, esta sexta-feira, o panorama desportivo nacional, no Mais Transferências. Em destaque estiveram as declarações de António Araújo, agente do jogador do Benfica Rafa, que afirmou que o jogador está pronto para “um nível superior”, dando a entender que o atleta poderá estar de saída.

António Araújo deu uma entrevista à Antena 1, onde disse que o caminho de Rafa poderá passar “por uma Premier League ou por uma liga espanhola”, onde, garante, o extremo estaria a “cumprir o seu sonho”.

Estamos a falar de um jogador que foi uma das contrações mais caras do Benfica”, afirmou Rui Pedro Braz.

O comentador da TVI24 lembrou o percurso do jogador no Benfica, onde “demorou muito tempo a consolidar a sua posição” no clube, sendo que, só com Bruno Lage é que o internacional português encontrou a sua melhor forma no clube.

O jogador tem sido decisivo para a equipa de Bruno Lage, com partícula foco nos dois golos marcados recentemente, no dérbi com o Sporting. “Rafa é jogador para mais altos voos”, garantiu o comentador.

As características de Rafa poderiam encaixar muito bem no futebol inglês”, disse Luís Vilar.

Outro dos temas em destaque foi a existência de uma “alínea secreta” no contrato de Bruno Fernandes, assinado depois do ataque à academia de Alcochete, onde o clube estaria obrigado a vender o jogador por 50 milhões, apesar de ter uma cláusula de rescisão de 100 milhões.

Quem fez esta cláusula prestou um péssimo serviço ao Sporting Clube de Portugal”, sublinhou o comentador da TVI24.

A forma como essa cláusula foi tornada pública ainda é motivo de muita especulação. Para os comentadores do Mais Transferências, é necessário compreender quem é a parte mais beneficiada com a transferências do jogador para o Manchester United. No entanto, a posição negocial do clube leonino ficou gravemente prejudicada.

Estamos a falar de um jovem que tudo o que ele faz é superlativo”, comenta Rui Pedro Braz.

Iker Casillas continua a recuperar do enfarte sofrido na época passada e esta sexta-feira voltou a publicar uma fotografia da sua recuperação. Nas redes sociais, o guarda-redes espanhol partilhou uma imagem equipa com as cores do FC Porto a trabalhar no ginásio. «A carregar... 95 por cento», escreveu Iker.

O antigo guarda-redes é o favorito para a presidência da Real Federação Espanhola, órgão que preside o futebol espanhol. Porém, para o comentador Rui Pedro Braz, o lugar de Casillas é “nas balizas”. Ainda assim, acredita que o espanhol ainda poderá ter um papel a desempenhar na estrutura do Futebol Clube do Porto.